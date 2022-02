Shy'm, personnalité la plus sexy du PAF

Selon une étude réalisée par Harris Interactive, pour le compte du magazine de programmes TV, Shy'm devance de loin et s'impose devant Jenifer (juré dans "The Voice") et Doria Tillier (Miss Météo du "Grand Journal" de Canal Plus) comme personnalité la plus sexy du PAF.

Ses tenues, souvent très originales et valorisantes de l'émission "Danse avec les stars" au sein de laquelle la chanteuse est jurée, auront eu raison des tenues, non moins affriolantes de Doria Tillier.

De même, la chanteuse arrive en tête du look le plus branché de la télévision française devant Cristina Cordula, dont c'est pourtant la spécialité, et la chanteuse Jenifer.

Madame Mode de M6 arrive tout de même en tête des personnalités les mieux habillées du PAF devant Evelyne Dhéliat et Marie Drucker.

A noter, que côté pire look de la télévision, cette année c'est Catherine Laborde qui remporte la palme devant Claire Chazal et Sophie Davant.

Cette étude a été réalisée du 5 au 7 mai auprès d'un panel représentatif de la population française de 1.347 personnes âgées de 15 ans et plus.