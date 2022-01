Jeux Équestres Mondiaux: un labyrinthe de maïs en forme de cheval au Haras du Pin

A l’approche des Jeux Équestres Mondiaux qui se dérouleront du 23 août au 7 septembre, les élus du Conseil Général de l'Orne ont signé ce vendredi 23 mai une convention avec de nombreux partenaires dont les Jeunes agriculteurs, l’INRA, l’IFCE et les Maisons familiales rurales, pour la réalisation d’un labyrinthe de maïs, à quelques pas du Haras national du Pin.

Ce labyrinthe en forme de cheval, emblème de l’Orne, sera un espace ludique et pédagogique à destination des familles, du 14 juillet au 14 septembre . Il permettra aux petits et grands de découvrir l’Orne et le cheval en compagnie de Norman, la mascotte des Jeux Équestres Mondiaux.

Les Jeunes agriculteurs de l’Orne et l’INRA ont préparé la terre et planté le maïs sur le terrain, prêté par l’IFCE et l’INRA. Les jeunes des MFR de l’Orne assureront l’accueil du public.