La première de "meet your bishop" avec l'évêque de Sées, à Argentan

La rencontre se veut concrète et sans tabou, avec un homme d’église pour échanger, se confronter, s’interroger, se comprendre; pour être à l’écoute des questions des jeunes et y répondre sans détour, avec envie et curiosité des 2 côtés, alors que la population qui fréquente les églises : vieillit.

La première de cette initiative aura lieu ce samedi soir 24 mai, chez des jeunes, à Argentan.

Pour inciter autres les jeunes ornais à inviter à leur tour l'évêque, la pastorale des jeunes du diocèse n'a pas lésiné sur les moyens, avec la création d'un site web, baptisé « meet your bishop.com », ou chacun peut créer un groupe ... et inviter l'évêque à dîner!

La "première", ce sera donc le cas ce samedi, chez Théo :