Orne. Le message de Noël de l'évêque de Séez

A l'occasion de la fête de Noël, Monseigneur Feillet, évêque du diocèse de Séez, adresse un message aux Chrétiens mais aussi à l'ensemble des Ornais.

"Noël, Dieu parmi nous

Pour les chrétiens, la fête de Noël relève d'un mystère que l'on a du mal à imaginer. Les textes bibliques nous apprennent que par la puissance de l'Esprit-Saint, le Fils de Dieu s'est fait homme dans le sein d'une femme, la Vierge Marie. Non pas qu'il s'est transformé en homme mais qu'il s'est soumis à la condition humaine en s'incarnant, en s'enfouissant dans un fils d'homme et en assumant toutes les réalités et toutes les limites de cet homme. Au fond, on pourrait dire que le Créateur estime tellement sa créature, l'être humain, qu'il ne craint pas d'en assumer la condition. Je crois que nous pourrions même dire que dans la foi chrétienne, on croit que Dieu par son propre Fils estime notre humanité bien plus que nous-mêmes l'estimons. Nous, les hommes, nous avons toujours tendance à vouloir sortir de notre condition. Dieu n'a pas craint pour sa propre dignité d'en épouser les contours et de s'y soumettre. Voilà la vraie bonne nouvelle ! A une époque où l'on réfléchit à accélérer la mort de nos grands aînés et à revendiquer comme un droit constitutionnel la liberté d'avorter, le mystère de Noël réveille entre nous le goût et le respect de toute vie humaine. Puissions-nous aimer notre vie et celle des autres autant que Dieu l'a aimée. Joyeux Noël à tous !"

Bruno Feillet