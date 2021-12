Les femmes rêvent d'une aventure avec Wolverine, les hommes avec la Veuve-Noire

Si elles avaient l'opportunité de partager une aventure avec un un super-héros, les femmes choisiraient volontiers aussi Thor (15,3 %) et Iron Man (13,8 %). Spiderman, quant à lui, ne rassemble que 6,2 % de suffrages, quand il est incarné par Andrew Garfiled. Tobey Maguire fait mieux avec 7,8 % de voix. Enfin, les incontournables Batman et Superman jouissent respectivement de 11,5 % et 11,1 % d'adeptes.

Du côté de la gent masculine, la veuve noire fait craquer le plus d'hommes, quand elle est représentée par Scarlett Johansson (15,8 %). Sont aussi considérées comme des héroïnes sexy : Mystique (14,3 %) et Wonder Woman (13,7 %). A noter que ces messieurs préférent Catwoman lorsque Michelle Pfeiffer l'interprète (13,1 %) plutôt que Halle Berry (12,3 %).