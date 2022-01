Hors Normandie. Les premières images de Avengers : Infinity Wars sont enfin là

Ils ont tous répondu présent : Iron Man, Thor, Hulk, La Veuve noire, Captain America, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther (qui aura droit à son aventure solo un peu avant) et même Star-Lord des "Gardiens de la galaxie". Ensemble, ils vont devoir surmonter les disputes et les rancunes afin de s'unir contre le titan Thanos qui menace de détruire l'univers.

A la réalisation, Joe et Anthony Russo, déjà derrière les deux derniers "Captain America", succèdent à Joss Whedon qui avait installé la franchise "Avengers" en 2012. Le film, devenu le 5e plus gros succès de l'histoire avec 1,5md$ a été suivi en 2015 par "Avengers : L'Ere d'Ultron", 7e plus gros succès avec 1,4md$.

"Avengers : Infinity Wars" sortira le 25 avril dans les salles françaises.

A LIRE AUSSI.

Thor : Ragnarok, le meilleur de la saga

Star Wars: l'actrice Carrie Fisher victime d'une crise cardiaque

La galaxie "Star Wars" en émoi avec la bande-annonce du dernier opus

Les fans plongent dans le noir pour voir le nouveau "Star Wars"