50129. Garde à vue et convocation devant la justice pour violences conjugales

La police est intervenue ce dimanche 20 avril, vers 1 h30 du matin, pour des violences entre un couple de Cherbourgeois âgés de 21 ans et 25 ans, quartier des Provinces.

A leur arrivée les policiers constatent que l’auteur, qui s’est enfui a commis des violences sur sa conjointe et des dégradations dans le logement qu’il n’occupe plus.

Les policiers de la BAC restent en surveillance à proximité et ne tardent pas à voir trois individus revenir, dont le mis en cause, qui prennent la fuite dans une école à proximité.

Interpellé et trouvé porteur de sac contenant des objets venant du domicile de la victime, le petit ami violent est finalement le seul mis en cause et est placé en garde à vue. Après une période de dégrisement, il est entendu, ne reconnaissant que les violences. Il est sorti de garde à vue dans la journée, avec une convocation en poche devant la justice fin mai.