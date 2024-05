Près de Caen. Compagnon violent : "il a été méchant avec maman", dit sa fille

Ce couple vivant au Castelet a deux enfants, mais l'homme se montre violent et blessant dès qu'il est alcoolisé. En avril 2022, la femme part avec les enfants. La garde alternée est décidée, mais cela devient très difficile et en juin 2022, le père refuse de lui rendre leur fille. Elle porte plainte le 2 août et explique aux policiers que son compagnon s'est montré violent envers elle, l'a bousculée devant les enfants. Il lui a envoyé un message disant "tu mériterais qu'on te bute".

"J'ai peur qu'il lui fasse du mal"

Le 29 décembre 2022, le juge aux affaires familiales supprime la garde alternée, avec mesures de protection, pas de contact et interdiction au prévenu de se présenter à son domicile. La petite fille du couple, née en 2014, est interrogée. Elle dit : "papa est méchant avec maman et quand on est chez lui, il dit toujours des méchancetés sur elle. J'ai peur qu'il lui fasse du mal". L'homme est auditionné. Il ne se remet pas en question. Il admet "je l'ai poussée devant les enfants et c'est la seule chose que je regrette. Elle voulait me prendre mes enfants et elle a réussi".

Faits caractérisés

Au tribunal de Caen jeudi 2 mai, l'avocate de la partie civile représente la mère et sa fille. Elle explique que les menaces et les violences affectent sa vie. Elle regrette que le prévenu de 38 ans ne soit pas présent et souhaite la prorogation des mesures de protection. Sa cliente ne réclame que l'euro symbolique pour elle et sa fille. Pour le procureur, les faits sont caractérisés. Après délibéré, le prévenu est condamné à dix mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, obligation de soins et de faire un stage de violences conjugales et sexistes et de parentalité. Pas de contact avec la victime. Il devra verser 1 euro à son ex-compagne et à sa fille et 973 euros de frais d'avocat.