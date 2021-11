Un Percheron condamné pour vol d'électricité

Il a comparu ce jeudi 10 avril devant le tribunal correctionnel d'Alençon pour des faits qui remontent à 2011. Incarcéré pour une autre affaire, ses factures n'étaient pas payées et le courant a été coupé chez lui. Jusqu'à ce qu'ERDF s'aperçoive que le courant avait été remis.

L'homme jure qu'il n'y est pour rien, qu'il a été cambriolé et que c'est les voleurs qui ont du rebrancher le cavalier qui permet d'avoir de l'électricité. Mais le tribunal est resté très dubitatif, d'autant que l'homme est… électricien, et qu'il a expliqué à la barre par le menu détail la procédure pour rétablir le courant électrique.

Son avocat a eu beau expliquer que l'agent d'ERDF assermenté pour couper le courant avait déjà été mis en cause dans une autre affaire, pour des légèretés dans sa mission et qu'ERDF était incapable de définir précisément le montant du préjudice, le Percheron a été reconnu coupable et condamné à 2 mois de prison avec sursis, 70 heures de TIG, et à rembourser 1857€ à ERDF.