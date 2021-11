Avec Danakil, le reggae investit l'espace culturel des Pieux

Depuis 2000 Danakil traverse les années et les frontières avec le même message de paix, de fraternité, d’amour et de solidarité. Toujours motivés, les 9 musiciens prônent haut et fort l’étendard du reggae Français, avec des paroles engagées et des mélodies roots à souhait. En 2014, l’aventure continue pour Danakil avec la sortie de leur nouvel album. Ils feront escale à l’Espace Culturel des Pieux où ils interpréteront leurs titres phares avec l’énergie débordante et le talent qui les caractérisent. Un rendez-vous incontournable !

Pratique : Tarif 15€/13€/11€ toutes les informations ici