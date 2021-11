Sortir dans la Manche: jeudi 3 avril

Le Salon pour l'Emploi la vitrine du Bassin d'Emploi Granvillais est organisé par la Mission Locale, en collaboration avec Pôle Emploi. C'est vendredi à la cité des sports de Granville entre 16h et 20h00. Retrouvez plus d'infos sur salon-emploi-granville.com

Pour la première fois, Tendance Ouest organise un grand concours de dessin de presse : 1400 euros de cadeaux. 1er, 2ème et 3ème prix : Un week-end au Grand Domaine de Bagnoles de l’OrneHébergement, petit déjeuner et pass’activités inclus, pour 2 personnes. Retrouvez une émission spéciale dessinateurs de presse ce jeudi entre 12 et 13h sur Tendance Ouest. Vous aimez croquer, esquisser… Alors dessinez-nous "la liberté d’expression". Envoyez votre dessin sur notre site www.tendanceouest.com avant le 28 avril et votez pour votre dessin préféré.



Ce jeudi soir, venez voir 2-3 grammes au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. Vous verrez sur scène un repas de Noël qui tourne mal. Tour à tour la mère, le père ou l’une de leurs trois filles, seule en scène, la comédienne Line Wiblé incarne pas moins de cinq personnages. Une pièce qui mélange le rire et les larmes à partir de 20h30.