Sortir dans la Manche : mercredi 22 octobre

Jusqu'au 4 novembre découvrez le 9ème salon d'automne à Cherbourg. Plusieurs corps de métiers sont présents pour vous présenter l'étendue de leur travail ainsi qu'un concours auquel vous êtes invités à participer. Rendez-vous sur la place centrale de Cherbourg pour cette 9ème édition du salon d'automne.



La troupe "Les Vents de l'Ay" présente à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer "Bonjour l'Ambiance" une pièce écrite par Jean-Paul Cantineaux. Il s'agit d'une comédie policière en 3 actes. Rendez-vous samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans.



Une journée verte à Agon-Coutainville c'est ce samedi. Au programme : des échanges de plantes, des conseils en jardinage, des ateliers et une sortie vélo. Rendez-vous à l'espace culturel de 10h à 16h. Plus d'infos sur www.agoncoutainville.fr