Cherbourg : la gauche conserve son fief

Il n'y aura pas d'alternance à Cherbourg. Le maire PS sortant, Jean-Michel Houllegatte, rempile pour un mandat de 6 ans avec 51,81% des suffrages. Son adversaire UMP obtient 48,19% des voix, soit 446 de moins.

A 446 voix près

Au second tour, le candidat socialiste a obtenu 1822 voix de plus, dont une partie de celles des électeurs de Ralph Lejamtel du Front du Gauche, avec qui il avait fusionné à l'issue du premier tour. David Margueritte a quant à lui bénéficié de 1976 voix de plus, dont certainement une partie de celles des électeurs qui s'étaient portés sur Jean Levallois au premier tour. La participation a également été légèrement plus élevée qu'au premier tour, plus de 55%, soit 3 points de plus.

Il s'agit en réalité de la première élection de Jean-Michel Houllegatte, qui avait hérité de la mairie lors de l'entrée de Bernard Cazeneuve au gouvernement en juin 2012. Le candidat a remercié le Front de Gauche pour son soutien. Il évoquait aussi hier soir l'importance d'aller rencontrer ceux qui n'ont pas voté :

David Margueritte, qualifié de "leader qui s'est imposé" par le chef de l'UMP dans la Manche, Philippe Gosselin, souligne son score "historique" pour la droite dans le bastion socialiste du port du Cotentin. Entâché par la défaite. Le candidat de la droite et du centre était donc entre déception et satisfaction, hier soir :

Les réactions

Premier observateur de ce scrutin, le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, venu ces derniers jours à Cherbourg soutenir son successeur. Il a justifié le score, loin d'être un plébiscite, de Jean-Michel Houllegatte :

Ralph Lejamtel, du Front de Gauche, estime que la contribution politique de sa liste a été décisive dans l'élection de Jean-Michel Houllegatte. "Nous avons fait preuve d'un esprit de responsabilité en fusionnant sur un contenu politique et été loyaux pour que la droite ne l'emporte pas". Cependant, le Front de gauche sera une opposition dans la majorité sur certains sujets :