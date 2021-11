76540. VIDEO Jean-François Bures (UMP) : "L'opposition a désormais un nouveau chef de file"

En début de soirée, l'humeur était plutôt à l'optimisme et à la jovialité à la permanence de l'UMP de Rouen, en face de la Haute Vieille Tour. Pourtant, petit à petit, les premiers échos des dépouillements se sont avérés assez défavorables au candidat de la droite, Jean-François Bures. "On est en tête sur des bureaux à Saint-Sever et les Hauts de Rouen", préfèrait alors souligner un colistier centriste.

En revanche, aucun commentaire sur l'absence de Patrick Chabert et Catherine Morin-Dessailly, les deux têtes de liste UDI ralliées à l'UMP au second tour. Un certain agacement traversait tout de même les rangs de l'UMP, à la suite des déclarations amères de Patrick Chabert à la presse, plus tôt dans la soirée.

Et puis, au fur et à mesure que les résultats tombaient, les visages se sont fermés davantage. Une certaine fébrilité s'installait. Les jeunes militants partaient régulièrement devant les bureaux du PS tâter le pouls de l'adversaire tandis que les plus âgés téléphonaient à leurs contacts pour glaner quelques informations.

Vers 20 heures, tout le monde a vite déchanté lorsque les résultats officiels sont tombés. La défaite était confirmée. Jean-François Bures arrivait deuxième avec 41,78%. "Nous avons un score qui progresse et nous sommes en tête sur des bureaux que l'on pensait acquis à la gauche, préférait toutefois analyser la tête de liste de la droite. Maintenant, l'opposition à un nouveau visage à Rouen et j'entends continuer à œuvrer pour la ville".

Quand on lui a demandé d'expliquer les raisons de sa défaite, il s'est fait plus vague. Pas question d'incriminer l'alliance tardive avec l'UDI même s'il a reconnu que "l'alliance dès le premier tour aurait probablement permis de gagner". "Nous avons manqué de temps dans cette campagne, pour avoir la notoriété suffisante pour remporter Rouen. Quinze jours de campagne de plus et on gagnait !" glissait de son côté un militant qui préférait garder le sourire.

Après avoir pris le temps de remercier et d'applaudir son équipe de campagne, Jean-François Bures a quitté son QG pour rejoindre la mairie.