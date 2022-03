76540. Municipales 2014 à Rouen : deux centristes rallient Bures

Ils soutenaient la candidature de l'ancien maire Pierre Albertini et le voyaient comme l'un des rares à pouvoir rassembler la droite lors des prochaines élections municipales, à Rouen. Mais face à son retrait annoncé, Laurence de Kergal et Nicolas Zuili ont décidé de rejoindre la liste d'union menée par Jean-François Bures (UMP). "Face à l'absence de cohésion autour de la liste de rassemblement proposée par Pierre Albertini, nous avons choisi de nous positionner en faveur de la liste menée par Jean-François Bures, liste qui donnera toute sa place aux valeurs du centre et qui sera ouverte sur la société", expliquent les deux élus centristes.

"Au sein de cette liste, le dynamisme et les compétences des différentes composantes de la droite et du centre pourront être mis en commun dans l'intérêt des Rouennais". Et de conclure : "Il est aujourd'hui temps de mettre fin au flou entretenu depuis plusieurs semaines et d'engager activement le combat pour la reconquête de Rouen".