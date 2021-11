76540. Rouen: "La victoire est possible", selon Jean-François Bures (UMP) et Patrick Chabert (UDI)

Tout sourire, Jean-François Bures (UMP), Patrick Chabert (UDI) et Régine Marre (MoDem) ont tenu leur première conférence de presse, ce mardi matin, après avoir trouvé un accord hier soir permettant de fusionner leurs listes. Sur les 55 noms de la nouvelle liste, 30 proviennent de l'UMP, 20 de l'UDI et 5 du Modem. Patrick Chabert et Catherine Morin-Desailly sont respectivement en 3e et 4e position. "Nous sommes rassemblés, c'est fait. C'était une attente forte des Rouennais. Nos programmes étaient très proches, trouver un accord n'a pas été très compliqué", explique Jean-François Bures, tête de liste naturelle de cette union droite-centre.

D'ici à dimanche prochain, date du second tour des élections municipales, le duo Bures-Chabert espèrent bien mobiliser ces électeurs qui leur manquent pour pouvoir l'emporter. Le réservoir se situerait du côté des abstentionnistes de droite mais aussi de l'électorat FN, affirme Patrick Chabert : "Le vote FN est un vote de protestation. A nous de le transformer en vote utile, car voter FN, c'est voter six années de plus d'Yvon Robert". La nouvelle liste veut croire en ses chances. "Quand on constate, sur le terrain, le rejet de la population envers Yvon Robert, on ne peut qu'y croire", affirme ainsi Régine Marre (MoDem).

"Nous sommes en ordre de bataille. La sanction est claire pour la gauche. Ici à Rouen, verts et socialistes ont été incapables de gouverner ensemble pendant six ans, et voilà qu'ils s'allient à nouveau. La victoire est possible", estime Jean-François Bures. Il faudra pour cela que les abstentionnistes l'entendent de la même oreille.