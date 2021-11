76540. Municipales à Rouen : Jean-François Bures (UMP) et Patrick Chabert (UDI) ont trouvé un accord

"Notre présence dans la liste sera proportionnelle à notre résultat", nous confiait hier soir Patrick Chabert (UDI), qui a obtenu 13,6% des voix au premier tour des élections municipales à Rouen, derrière Jean-François Bures (UMP), 24%. Centre et droite partent donc réunis en vue du second tour, qui a lieu ce dimanche 30 mars, et ce, malgré des tensions régulières entre les deux forces politiques au cours de la campagne. Une conférence de presse commune se tient ce mardi matin.