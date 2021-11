Bernard Cazeneuve s'était fait jusque-là discret pendant la campagne. Outre une apparition surprise lors du dernier meeting avant le premier tour, une interview sur Tendance Ouest le soir du 23 mars et une lettre diffusée aux Cherbourgeois... Jeudi 27 mars encore, à la question de son absence entre-deux tours posée par Tendance Ouest et la Manche Libre lors de l'ultime face à face entre David Margueritte et Jean-Michel Houllegatte, ce dernier indiquait qu'aucune visite du ministre n'était prévue avant le second tour :

Bernard Cazeneuve à Cherbourg ce vendredi

Mais le ministre a toujours une oreille qui traîne dans le Cotentin. Le soir même, sur Twitter, il disait sa satisfaction de voir "la salle des fêtes bondée" pour le dernier meeting de Jean-Michel Houllegatte. Puis ajoutait, toujours via le réseau social, qu'il serait présent à Cherbourg, pour soutenir son candidat, à quelques heures de la fin de la campagne électorale :

Heureux du beau meeting de Jean-Michel Houllegatte, qui va gagner. Je serai à ses côtés demain à Cherbourg-Octeville pour le soutenir. — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 27 Mars 2014



Ce revirement était-il programmé ? Le ministre a-t-il finalement pris la décision de venir, face à un scrutin indécis pour le 30 mars ? Il est vrai que de nombreux observateurs locaux et médias nationaux s'accordent à dire que la droite pourrait s'emparer du fief de Bernard Cazeneuve au second tour.