C'est le moment de penser aux jobs d'été

Envie de décrocher un petit boulot pour améliorer votre vie étudiante ou financer un projet ? Evaluez vos goûts et vos capacités, et commencez à prospecter dès maintenant. Les pistes à suivre :



- la grande distribution (Carrefour, Auchan, Cora, …), les magasins (Printemps, Galeries, Monoprix, ...) embauchent vendeurs et vendeuses pour remplacer les employés en congés. Inutile d'envoyer un CV, présentez-vous à l'accueil et demandez le service du personnel.



- les centres de loisirs, parcs d’attraction, colonies, clubs et villages de vacances recherchent des animateurs. Le BAFA n’est pas toujours indispensable, mais il faut de l’entrain et des qualités humaines. La maîtrise d’un sport et les talents de comédiens sont souvent appréciés.



- l'hôtellerie, la restauration offrent des emplois saisonniers variés (faire la plonge, servir dans un grand hôtel, vendre des glaces sur la plage). Le plus simple est d’aller sur place proposer ses services.

Découvrez lors de ce forum de nombreux jobs d'été pour la saison estivale 2014.

Ecoutez, Mustapha El Attar, Directeur du Centre Infos Jeunesse.