Thomas Pesquet, prochain Français à aller dans l'espace, est né à Rouen

Né en 1978 à Rouen, et ayant grandi ensuite à Dieppe, Thomas Pesquet va réaliser son rêve. En 2016, à bord d'une fusée Soyouz lancée depuis la base de Baïkonour, au Kazakhstan, il prendra la direction de l'ISS, la station spatiale internationale. Il deviendra alors le 10e Français à voyager dans l'espace.

La mission à laquelle il prendra part durera de 3 à 6 mois et permettra de développer des recherches sur l'homme, la biologie, les matériaux ou encore les nouvelles technologies. Thomas Pesquet, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace de Toulouse (Supaero) et ancien pilote de ligne chez Air France, a été sélectionné en 2009 par l'Agence spatiale européenne (ESA) parmi 8000 candidats.