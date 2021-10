Meilleures ventes de singles en France: aucun changement

Top singles du 3 au 9 mars 2014:

1) Pharrell Williams « Happy » =

2) Indila «Dernière danse » =



3) London Grammar "Wasting my young years" =



Personne ne bouge dans ce classement cette semaine. Révélé au grand public lors de la reprise d'une de leur chanson dans The Voice, London Grammar prend ses aises dans le fauteuil de 3ème des ventes avec "Wasting my young years". A noter que leur premier album "If You Wait" vient d'être sacré disque de platine en France, une belle performance.

A la 2ème place et ce depuis un bon moment maintenant, c'est toujours Indila et "dernière danse". Pour la 1ère fois dans la tendance list, le classement de vos hits préférés, elle a été n°1 ce samedi ! Continuez à la soutenir ici.

Et puis le nouvel ambassadeur du bonheur choisi par l'ONU reste leader des ventes avec son single Happy, c'est Pharrell Williams. Pour rappel, la journée du bonheur, c'est le 20 mars !