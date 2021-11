Meilleures ventes de singles en France : jamais 2 sans 3

Top singles du 10 au 16 mars 2014:

1) Pharrell Williams « Happy » =

2) Indila «Dernière danse » =



3) London Grammar "Wasting my young years" =

Rien de neuf en tête de classement, pour la 3ème semaine consécutive, nous avons London Grammar « Wasting my young years » à la 3ème place. A noter qu'un des titres de London Grammar, « Devils inside » a été utilisé dans le trailer de la saison 4 de la série Game Of Thrones, présenté hier. Pour rappel, la saison 4 inédite sera diffusée dès le 7 avril en VOST sur la chaîne française OCS.

Toujours 2ème, Indila avec « Dernière danse ». Son album « mini world »est aussi un succès, elle qui entretient le mystère sur sa vie, en refusant par exemple de révéler son âge.

Et puis il est n°1 depuis fin 2013, on applaudit le grand maître Pharrell Williams et Happy !

La journée du bonheur c'est demain jeudi 20 mars, profitez en bien !