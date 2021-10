Météo Manche : il y a un an... la neige !

Il y a 1 an, les 11 et 12 mars 2013, la Manche était frappée par une tempête de neige sans précédent depuis de nombreuses années.

Difficile d'y croire ! Il y a un an, la Manche était sous... la neige.

La neige a commencé à tomber dans la nuit du 10 au 11 mars, vers 3h00 du matin... Elle ne s'arrêtera plus pendant de longues heures. Dans la soirée du 11, près de 300 personnes sont coincées dans leur véhicule sur la RN13 principalement entre la commune de Saint-Joseph et Cherbourg, près de 100 sur la RN 174 à hauteur de Condé-sur-Vire. A l'époque nous avions rencontré Nicolas, après une nuit dans sa voiture :

Le soir du 11 mars, à 20h00, 44000 foyers sont privés d'électricité dans la Manche

1.50 m de neige

Dans le Cotentin, le mardi 12 mars, on relève jusqu'à 1.50 m de neige avec une moyenne de 60 cm. Une moyenne de 40 cm dans le centre et sud Manche. Près d'1 mètre de neige est relevé à Saint-Pois.

Le 12, la RN 13 est fermée dans les deux sens de Caen... à Cherbourg. Les transports scolaires comme les trains ne circulent plus. Des moyens militaires sont déployés... et les sapeurs-pompiers de la Manche sont renforcés par des unités de Vendée, du Morbihan et de Loire-Atlantique.

