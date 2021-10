La SNCF met en vente 200 000 billets à petits prix en Haute-Normandie

Les billets seront valables sur plus de 300 destinations en France dont en Haute et en Basse-Normandie. Les petits prix sont proposés à 10, 15 et 20€ avec les trains INTERCITÉS de jour et à partir de 40€ en couchette 2nde classe avec INTERCITÉS de nuit, vers de nombreuses destinations au départ de Paris et des grandes villes de province : Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Marseille, Nice, Rouen, Trouville-Deauville, Troyes etc.