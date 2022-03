Guillaume Pépy (SNCF), à Rouen : "Vous avez le meilleur TER de France !"

C'est en patron satisfait que Guillaume Pépy est venu rencontrer, vendredi 21 octobre, quelques grands élus et syndicats cheminots haut-normands. "Il y a un an et demi, j'avais dit que la SNCF avait une dette à l'égard de la Haute-Normandie.Le travail de rattrapage est en train de payer", s'est-il félicité.



Ses sources de satisfaction ? Le TER, de loin la première de toutes. "La Haute-Normandie a le meilleur TER de France en terme de régularité. Et la région sera l'une des cinq régions françaises qui, fin 2011, aura renouvelé presque 100 % de son matériel roulant". Conséquence des 500 millions d'euros investis par le Conseil régional.



Pourtant toujours sous le feu des critiques de certains usagers voires d'élus locaux, la situation de la ligne Paris-Rouen-Le Havre réjouit aussi Guillaume Pépy : "Depuis le début de l'année, son taux de régularité à 10 mn atteint 94,6 %, 2,5 points de plus qu'en 2010. Nous sommes tous à cran sur ces questions et, là, il y a une amélioration. Ce n'est peut-être pas idiot de la souligner !" Un milliard d'euros y sont investis sur 10 ans (jusqu'en 2016).



"En 2012, nous allons procéder au renouvellement des voies et ballast sur toute la ligne", a détaillé le président de la SNCF, soulignant en outre les travaux de réaménagement de la gare Saint-Lazare et de modernisation des 70 gares haut-normandes (60 millions d'euros). Le message est passé, la SNCF ne laisse pas tomber la Haute-Normandie. Petit mot au passage pour ses troupes : "Les 5 500 cheminots de Haute-Normandie ont bien bossé".