Rouen. SNCF : des travaux sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre

Des travaux ont lieu ce week-end des samedi 26 et dimanche 27 août 2017 sur les voies entre Gaillon-Aubevoye et Saint-Pierre du Vauvray (Eure). La circulation des trains sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre sera donc impactée.

Des trains annulés

Samedi, le train intercité de 20h19 au départ de Saint-Lazare est avancé de sept minutes et le train de 23h49 ne circulera pas.

Dimanche, les trains au départ de Paris à 9h35 et 10h35 ne circuleront pas non plus, tout comme ceux au départ de Rouen à 10h08 et du Havre à 19h08. Tous les autres trains sont substitués par des trajets en autocar.

Le soir, les horaires de deux trains sont décalés : celui de 19h59 partira de Paris à 19h25 et celui de 23h49 est avancé à 21h43.

