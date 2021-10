Sortir dans le Calvados : mercredi 5 mars

Il y a du basket ce soir à Mondeville. Les filles affrontent Nice pour la 20ème journée du championnat de ligue féminine. C'est à la salle Bérégovoy à partir de 20h.



Au El Camino à Caen, vous pourrez assister à Macédoine pour les enfants. C'est du théâtre d'impro à 17h et 20h30.



Cultura Caen à Mondeville vous propose une séance de dédicaces et une animation sur Rageot Thriller. Deviens enquêteur le temps de la rencontre à partir de 14h.



Et puis « I need more », du théâtre dans le cadre du festival « en attendant l'éclaircie » à Caen. I need more explore la question du rapport parfois ténu entre création et addictions, et fait entendre la réalité évoquée par les artistes musiciens, sans préjugés, morale, ni apologie.

Composer, monter sur scène, se confronter au public, d'abord pour rester vivant... Expériences limites et dépendance, "sexe, drogues et rock'n roll" : le point commun de tous ces témoignages d’artistes est avant tout une sensibilité exacerbée et un rapport au monde souvent douloureux. Exister par le désir des autres, créer pour survivre, s’interroger aussi sur sa place d’artiste et sur la nécessité impérieuse de créer.

Les textes, parfois drôles, souvent touchants, toujours passionnants abordent toutes les formes de dépendance.

Aux écrits de musiciens (biographies, chansons, interviews) répondent en écho les chansons interprétées sur scène. C'est à 20h30 à la cité théâtre.

