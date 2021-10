Une association de Caennais contre le projet de ligne 2 du tramway

La ligne 2 de tramway doit voir le jour en 2018 à Caen. L’association Caen-Ouest St Paul Environnement ne voit pas l'avenir de cet oeil et a déjà recueilli 400 signatures sur une pétition. Non pas qu'elle soit contre le tramway mais son président, Alain Launay, déplore le manque d'information et de concertation avec les Caennais dans ce projet. Ecoutez-le.

Anne-Sophie Husnot, boulangère du Moulin des Pierres, boulevard Detolle, craint aussi pour l'avenir de son commerce, si l'implantation du tramway devait supprimer les places de stationnement dont elle bénéficie. Elle emploie 30 personnes.

Plus que jamais le tramway promet donc d'être au coup coeur de la campagne des élections municipales.