Sortir dans le Calvados : lundi 3 mars

Pour les vacances, Bayeux accueille la 7ème édition des Récréadays. C'est jusqu'à vendredi, de 14h à 19h tous les jours au gymnase Coubertin. 6€ par enfant de 2 à 16 ans et gratuit pour les accompagnateurs adultes.

Soirée concert metal au Cargö ! Ah le Brésil ! Ses plages de sables fins, ses espaces gigantesques, sa coupe du monde et... Sepultura ! Trente ans de carrière, douze albums studio (le dernier album "Kairos" est sorti en 2011) et 20 millions d’exemplaires vendus dans le monde résument aujourd’hui le succès planétaire de ce groupe phare. Il y aura aussi LEGION OF THE DAMNED + FLOTSAM & JETSAM + MORTILLERY. Rendez-vous à 21h.

Visage de feu est une pièce présentée ce soir à Caen. Dans la tiédeur d'une maison pavillonnaire Kurt brule tranquillement d'abord, en silence. Olga se regarde le corps déformé, envahi. Elle se colle à l'instant, apprend à oublier, regarde son frère en flamme, aimerait bien y toucher mais n’ose pas d'abord. Le monde que les enfants enflamment est éteint, sombre et froid, plein de vomi de sang et d'adulte, c'est une décharge où tout sourit, une décharge sans mouvement.

L’action se déroule dans un cercle familial.

Kurt et Olga sont en pleine puberté. Leurs parents se voulant compréhensif cherchent à normaliser leurs enfants, ils sont les victimes des injonctions sociales :

-Il ne faut pas brusquer les adolescents,

-dramatiser leurs crises,

-il faut jouer au foot avec ses garçons…



C'est à 20h30 à la cité à Caen.