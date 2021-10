Sortir dans le Calvados : vendredi 28 février

Double concert au Cargö ce vendredi soir à Caen. Vous pourrez applaudir le rock de Rachid Taha et celui du groupe des Lanskies ! Ce sera dans la grande salle à 20h30.

Mimie Mathy est à Deauville samedi. Elle vient présenter son dernier spectacle je (re) papote avec vous au CID à 20h. Places à 44€

La chanteuse déjantée Anaïs est en concert à Cabourg samedi. Elle avait fait rire la France entière avec "mon cœur, mon amour", ici Anaïs repart sur les routes, ni toute seule ni en groupe mais entre les deux, avec Christophe Rodomisto de The Brassens / La Pompe Moderne, pour l'accompagner dans ses délires sans se départir de son amour pour le minimalisme. De nouvelles chansons et personnages pour enrichir sa panoplie musicale entre Zappa et Kafka, de nouveaux horizons, "The Cheap Girl is back" Ce sera à la sall'in à Cabourg à 21h.