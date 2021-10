76540. Sorties : que faire à  Rouen cette semaine ?

SORTIES ENFANTS

ATELIERS

Autoportraits et caricatures

Dans le cadre des jeux vacances organisés par le musée, les enfants sont invités à découvrir l’intérêt de Victor Hugo pour le dessin et à se caricaturer eux-mêmes.

Pratique : Vendredi 28 février à 14h30. Musée Victor Hugo à Villequier. 6-11 ans. Tarif 3€. Tél. 02 35 15 69 22

Atelier cabane en forêt

Dans le respect de la propriété et des plantes, apprenez à construire des cabanes temporaires avec les matériaux fournis par la nature.

Pratique : Dimanche 2 mars à 14h30, Maison des forêts d’Orival. Dès 5 ans. Gratuit. Tél 02 35 52 93 20

Autour de l’arbre.

Dans le parc animalier de Clères, un animateur emmène les enfants à la découverte de l’arbre, des différentes espèces à son cycle de vie . Une visite nature didactique et amusante.

Pratique : Lundi 3 mars à 14h. Parc de Clères. De 7 à 12 ans. Tarifs 5€ droit à l’atelier. Réservation au 02 32 82 99 20

Initiation à la linogravure

Cet atelier amusant permet en pratiquant de comprendre les méthodes utilisées pour reproduire les documents avant l’invention de l’imprimerie.

Pratique : Samedi 1er mars à 14h30. Fabrique des savoirs à Elbeuf. 6-12 ans. Tarif 2€. Tél 02 32 96 30 40

Séance de nourrissage animalier

Pour apprendre les besoins alimentaires des espèces et approcher les animaux du parc, les enfants encadrés par un soigneur nourrissent les bêtes.

Pratique : Mercredi 5 mars à 14h. Parc de Clères. de 7 à 12 ans. Tarif 5€ droit à l’atelier. Résa. 02 32 82 99 20

Une chocolat party !

Expérience gourmande proposée par le café librairie Ici et Ailleurs, la chocolat party permet de créer cupcakes et brochettes de fruits autour d’une fontaine à chocolat.

Pratique : Mercredi 5 mars. Ici et Ailleurs à Rouen. Dès 5 ans. Tarif 20€. Réservation au 02 35 62 18 46

ANIMATIONS

Les contes du jeudi.

L’association pour l’animation dans le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande propose un nouveau rendez-vous de contes et de lectures sur le thème du grand Nord. Une animation accessible à partir de 8 ans.

Pratique : Jeudi 6 mars à 20h30. Ferme fortifiée de Beaumont à Bourneville. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 35 37 23 16

Carnaval de Rouen.

Comme chaque année s’organise le fameux carnaval de Rouen. Les enfants sont invités cette année à se déguiser sur le thème des parapluies et des drôles de chapeaux. Un thème de saison et une parade qui promet d’être colorée et festive.

Pratique : Mardi 4 mars à 14h. Départ du parvis de l’hôtel de ville de Rouen. Gratuit. Renseignements par téléphone au 02 76 08 90 43.

Bonne fin d’appétit.

L’exposition gourmande et diététique d’H20 plébiscitée par les enfants prendra fin le 9 mars. Profitez des vacances pour découvrir ses installations ludiques si cela n’est pas encore fait. Un moyen de remettre en cause nos habitudes alimentaires en s’amusant en famille.

Pratique : Jusqu’au 9 mars. Du lundi au dimanche de 13h30-17h30 pendant les vacances scolaires. H20 à Rouen. Tarifs 2,5/3€. Tél. 02 35 52 95 25

SPECTACLES

Séances Galopins à L’Ariel

Le cinéma L’Ariel offre pour les vacances une belle programmation destinées aux enfants : entre Disney de Noël et court-métrages pour les tout petits.

Pratique : Jusqu’au 7 mars. Cinéma L’Ariel à Mont-Saint-Aignan. Tarif unique 3,3 €. Tél. 02 35 70 97 97

Un mardi gras (en)chanté avec Zut

C’est en 2000 que le groupe Zut naissait officiellement grâce à la collaboration fructueuse de Francis Médoc, Phil Marsal et Frédéric Durieux. Ce trio décidait alors de se consacrer à la chanson pour enfant. Fréquemment sollicité par les écoles, il créa ensuite un spectacle familial renouvelé chaque année avec leurs créations. “Nous choisissons des thèmes qui parlent aux enfants de 3 à 10 ans en racontant leur quotidien et leur vision du monde”, explique Francis Médoc. Dans ces chansons où tous trois chantent et jouent à égalité, sous couvert d’une musique festive et récréative, il s’agit surtout de sensibiliser les enfants aux musiques actuelles. Pour cela, le trio puise dans leurs univers respectifs et voguent joyeusement du rock au rap. Tous trois papas, ils trouvent le bon ton pour s’adresser aux enfants.

Pratique : Mardi 4 mars à 14h30. Théâtre Montdory à Barentin. Entrée libre. Tél. 02 32 94 90 20

SORTIES ADULTES



CONCERTS

Borborygmes en acoustique

Après Premières bouchées, un premier album publié en 2010, Borborygmes a mis les bouchées doubles pour sortir Aérobic en mars dernier. Présenté au Théâtre de l’Almendra en novembre, puis à l’Echo du Robec, Borborygmes séduit par son énergie, sa simplicité et son humour. C’est en 2005 que ses membres étudiants en fac de musicologie se rencontrent. Dans ce groupe ainsi baptisé en l’honneur de Thomas Fersen - c’est le titre de l’une de ses chansons - mais aussi en référence à la bonne chère que le groupe apprécie, Jean-Chrétien Delforge, le leader, s’inspire des situations du quotidien et de la vie de couple pour composer des chansons humoristiques. “Avec Aérobic, c’est le début d’une nouvelle ère pour le groupe. C’est un album plus tonique et plus rythmé”, annonce Jean-Chrétien Delforge.

Les textes s’étoffent, les mélodies s’enrichissent laissant plus de place aux solos de guitare et à la batterie. C’est dans une version acoustique que le public découvrira ces créations à la médiathèque de Déville.

Pratique : Vendredi 7 mars à 18h30. Médiathèque de Déville-lès-Rouen. Entrée libre.

Class Affaire à l’Almendra.

Tout nouveau-né de la scène rouennaise, Class Affaire, mené par son chanteur Boudjema Chettouh, chante l’amour et remet au goût du jour des titres de variété et de chanson française.

Pratique : Samedi 1er mars à 20h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarif 5€. Réservation au 06 59 15 58 77

Du gospel au Chat vert

Le groupe Libertad présente en trois sets trois univers différents : entre standards et créations pop folk et chants gospel traditionnels entraînants et festifs.

Pratique : Jeudi 6 mars à 21h. Le Chat vert à Rouen. Entrée libre. Réservation conseillée au 09 81 95 11 58

Ebony Bones au 106

On l’a connu surprenante et décalée grâce à son premier album stylé Bone of my Bones - Yves Saint-Laurent ne s’y était pas trompé en utilisant ce titre pour une pub. Après 4 ans d’absence on la redécouvre dans toute sa grandiose excentricité avec Behold a Pale Horse. Inclassable Londonienne, surnommée Ebony Bones par le batteur Rat Scabbies elle s’est composée un personnage osé et étrangement envoûtant mettant en compétition sur scène ses tenues improbables et ses mélodies énergiques et sauvages. Aucune barrière stylistique ne résiste à cette ensorceleuse qui réduit en miettes tout les codes musicaux. Sous sa houlette, ses musiciens passent du punk au soul, du funk à la dance et explorent la magie de la musique indienne. Éminemment libre, royalement inspirée, Ebony Bones ne rentre dans aucun cadre, fascine et subjugue, grâce à son style unique. Pratique : Samedi 1er mars à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 4 à 16€. www.le106.com

EXPOSITIONS

150 ans d’histoire industrielle

Cette nouvelle exposition retrace l’évolution des activités industrielles de l’agglomération rouennaise, de l’industrie textile du XIXe à la pétrochimie du XXe siècle.

Pratique : Jusqu’au 26 octobre. Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville. Tél. 02 35 74 35 35

Morellet revisite Delacroix

François Morellet, artiste contemporain et précurseur du minimalisme, a mis en oeuvre depuis 1988 une série baptisée Défigurations dans laquelle il cherche à rationaliser l’art et en particulier les chefs- d’oeuvres classiques qu’il revisite. Dans le cadre du Printemps des collections, l’artiste a choisi de travailler sur l’œuvre monumentale de Delacroix, La justice de Trajan. En remplaçant les visages par des toiles monochromes au format identique, il restitue l’élan vigoureux de la scène et propose une synthèse formelle de cette fresque historique. Jeu iconoclaste à la méthodologie stricte, cette défiguration permet de révéler la trame de l’œuvre résumée dans un langage géométrique dépouillé. Il confronte ici les deux œuvres : un face-à-face qui interroge l’essence de l’art.

Pratique : Jusqu’au 19 mai. Ouvert de 10 à 18h tous les jours sauf le mardi. Musée des Beaux-arts à Rouen. Tarifs 0/3/5 €. Tél. 02 35 71 28 40

La visite de l’apothicairerie.

Le musée Flaubert possède depuis 1901 une belle collection de pots de pharmacies en faïence dans la pièce nommée “apothicairerie”. Cette visite permet de découvrir les curieux remèdes auxquels la médecine avait jadis recours.

Pratique : Mardi 4 mars à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 2 à 5,5€. Tél. 02 35 15 59 95

CINEMA

2 en 1 : Ghost et Dirty dancing

Retrouvez Patrick Swayze au faîte de sa gloire, plus sexy que jamais, à travers ces deux films qui ont bercé de romantisme doux des milliers d’adolescents.

Pratique : Mardi 4 mars à 19h30. En VOST. Cinéma l’Omnia à Rouen. Tarifs 8/11€. www.omnia-cinemas.com

Coline Serreau à l’Omnia

C’est avec l’humour et la tendresse qu’on lui connaît que la cinéaste Coline Serreau choisit d’évoquer la montée de l’individualisme dans un nouveau long métrage documentaire dédié au permis à point. Tout est permis, constitué par une foule de témoignages de participants aux stages pour la récupération des points, est à la fois un bilan à charge teinté d’ironie mais aussi un pamphlet contre la société qui a vu naître ces élans individualistes. La réalisatrice à qui l’on doit Trois hommes et un couffin, La Belle verte, Romuald et Juliette et La crise, viendra débattre avec le public de l’Omnia après la projection du film dont la sortie est prévue le 9 avril prochain. Engagée pour l’humain, elle transmet une fois de plus un message de tolérance et véhicule sans frein des valeurs saines : qu’il s’agisse de solidarité ou de respect.

Pratique : Mercredi 5 mars à 20h. Cinéma l’Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. www.omnia-cinemas.com

Débat animé par Nadia El Fani.

Même pas mal, film documentaire, retrace les difficultés rencontrées par la réalisatrice lors du tournage de son film Laïcité Inch’Allah : cible des extrémistes et atteinte par la maladie.

Pratique : Mercredi 5 mars à 18h. Le Melville, à Rouen. Tarif 6€. Tél. 02 32 76 73 20