Explosion à Pont L'Evêque : toujours aucune trace du locataire de l'appartement

Dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 février, une explosion est survenue dans un immeuble de Pont-L'Evêque, détruisant plusieurs appartements au rez de chaussée. Le locataire de l'appartement d'où est partie la déflagration reste ce mardi soir introuvable.

Enquête dans les hôpitaux

Les enquêteurs ont interrogé tous les hôpitaux du Calvados et de la Seine-Maritime pour mettre la main sur cet homme de 42 ans, qui vit seul, et dont on ignore l'état de santé. Son entourage est également questionné. La voiture supposée appartenir au locataire n'a pas non plus été retrouvée.

Pour le moment, aucun appel à témoin n'a été lancé. Des personnes ont indiqué qu'un homme était sorti de l'immeuble après le drame, "une silhouette qui pourrait correspondre au locataire recherché" précise la gendarmerie.

Une bouteille de gaz ?

Les autorités ne privilégient aucune piste, qu'elle soit d'ordre accidentel, criminel ou une tentative de suicide. Selon les premiers éléments, l'explosion pourrait avoir été déclenchée par du gaz, mais les enquêteurs n'ont pas encore retrouvé une éventuelle bouteille de gaz à l'origine du sinistre.

"10 personnes avaient été prises en charge pour des troubles psychologiques après l'explosion, précise le capitaine Cadoux de la brigade de Pont L'Evêque, la dernière est sortie de l'hôpital dans l'après-midi. Quatre locataires sont relogés à l'hôtel car leur appartement est inhabitable, d'autres sont hébergés dans leurs familles".