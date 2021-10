Sortir dans le Calvados : mercredi 26 février

La nuit du jeu 2ème édition, c'est jeudi au Cargö à Caen. Une soirée adressée particulièrement aux 16-30 ans, avec un univers ludique très vaste. Rendez-vous jeudi de 20h à 2h au Cargö pour jouer entre amis et découvrir les jeux de plateaux, jeux de rôles et autres invités prévus tout au long de la soirée. C'est gratuit.

Le compte à rebours du 70e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie a débuté le 6 juin 2013 sur la façade de l’office de tourisme de Bayeux et vous pouvez y voir que ce mercredi il ne reste plus que 100 jours avant le 70e anniversaire et les festivités organisées autour de cérémonies hommage !

Spectacle jeunesse au théâtre Foz à Caen. Ca s'appelle « dans l'espace » C’est l’histoire d’un p’tit gars rêveur et différent qui s’appelle Nick. Nick Spout. A l’école, c’est compliqué. Toujours dans la lune, dit la maîtresse. Ca tombe bien, dans la classe il y a Oscar qui rêve d’être cosmonaute et Teddy qui veut retrouver son père, persuadé que s’il est parti, c’est pour une importante mission secrète à la NASA. Ces deux-là se disent que Nick doit en connaître un rayon, et cherchent à entrer en contact coûte que coûte afin d’acquérir le "Super Power" qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs. En chemin des rencontres surprenantes et le grand péril des trous noirs… C'est ce mercredi après-midi à 15h et samedi à 20h30 au théâtre Foz.