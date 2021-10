Une explosion souffle un immeuble à Pont-L'Evêque

L'explosion s'est produite vers 2h30 du matin, dans un studio du rez-de-chaussée de la résidence du Moulin (12 logements), route de Rouen. Dix personnes ont été légèrement blessées et transportées dans les centres hospitaliers les plus proches, "choquées, plus que blessées physiquement", selon les autorités. Deux étages du bâtiments ont été touchés par le sinistre.

Mais ce mardi matin, les gendarmes sont à la recherche du locataire du studio dans lequel s'est produit l'explosion. La piste du gaz semble avoir été écartée dans la mesure où le bâtiment ne reçoit pas le gaz de ville. Des témoins l'auraient vu fuir les lieux. Une enquête est en cours.