Grandcamp-Maisy : une gazinière explose dans une cuisine

Il était un peu moins de 12h20 quand une violente explosion a soufflé la cuisine d'un couple d'octogénaires au lieu-dit Jean Margot à Grandcamp-Maisy dans le Bessin (Calvados). Une accumulation de gaz dans la gazinière qui était vieillissante est à l'origine de l'incident. Par miracle, aucun blessé n'est à déplorer, les résidents ne se trouvant pas dans la pièce au moment du choc. Ils ont été relogés.

Selon les autorités, le plancher a été soulevé par endroit et certains murs sont désormais lézardés. L'incident a nécessité la mobilisation des pompiers de Grandcamp-Maisy, Trévières et Isigny-sur-mer, ainsi que d'hommes de la cellule de secours et de déblaiement de Caen.

FO pour La Manche Libre