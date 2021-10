Actions nocturnes des producteurs laitiers de la Manche

Vers minuit ce jeudi 20 février, des agriculteurs sont allés déposer devant les entrées de plusieurs grandes surfaces de Saint-Lô (Intermarché et Agriaal) et d’Agneaux (Leclerc et Magasin Vert) des caddies. Des tags ont également été inscrits sur les vitrines.

A Périers, des pneus et des palettes ont été déposés devant l’entrée du magasin Carrefour.

A Condé-sur-Vire, c’est la laiterie Elle-et-Vire qui a été la cible des éleveurs. Des caddies, appartenant à un magasin voisin, ont été amenés devant les grilles de l’usine. Des tags ont également été inscrits, notamment sur un camion citerne de collecte de lait.

Des actions menées par des groupes composés d’une vingtaine à une trentaine d’agriculteurs des Jeunes Agriculteurs de la Manche. Les éleveurs laitiers craignent une nouvelle crise du prix du lait. Les indicateurs sont à la hausse, mais les prix payés à la production ne subissent pas d’augmentation. Autre inquiétude, les négociations annuelles entre les industriels laitiers et la grande distribution.