Manche. Premiers contrôles de l'origine des fruits et légumes et premières fraudes

Suite aux annonces du gouvernement après les manifestations des agriculteurs, des premiers contrôles pour vérifier la provenance des produits alimentaires et le respect des indications d'origine ont été réalisés dès vendredi 2 février dans des magasins de la grande distribution du département de la Manche.

Des tomates étrangères indiquées comme françaises

Des affichages non conformes ont pu être constatés comme des tomates marocaines et espagnoles, des kiwis italiens ou des aubergines espagnoles indiquées comme françaises. Des suites pénales et administratives seront mises en œuvre suite à ces constats. Les sanctions financières pour les contrevenants peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires des industriels et des distributeurs qui fraudent. Les contrôles vont se poursuivre ces prochains jours et prochaines semaines indique la préfecture de la Manche.