Saint-Lô. Origine d'aliments transformés : des manquements sanctionnés dans la Manche

Les services de la Direction départementale de la protection des populations de la Manche (DDPP) présentaient jeudi 26 avril 2018, aux organisations professionnelles agricoles, un bilan intermédiaire des résultats des contrôles de l'obligation d'étiquetage de l'origine dans les aliments transformés, des viandes et du lait. Et ce, après l'application d'une loi spécifique française prise pour deux ans en avril 2017.

Des manquements à la loi ont été relevés et sanctionnés signale Laurent Dupont de la Direction départementale de la protection des populations de la Manche.

Laurent Dupont Impossible de lire le son.

Dans le même temps, UFC Que Choisir, association de défense des consommateurs, a mesuré l'effet de cette mesure sur 269 produits. Constat : l'opacité persiste et l'origine des produits reste encore trop floue en particulier pour les viandes de porc et de volaille avec des mentions vagues comme " Origine UE " ou " Origine non UE ".

L'UFC Que Choisir demande aux pouvoirs publics de pérenniser cette mesure en encadrant plus strictement les mentions vagues.