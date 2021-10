Sortir dans le Calvados : mercredi 19 février

Vendredi se déroule à Hérouville la matinée Parcours emploi, comme chaque trimestre. Rendez-vous muni de votre CV vendredi de 9h à 13h à l'hôtel de ville d'Hérouville Saint-Clair pour rencontrer les recruteurs.

Concert au BBC ce mercredi soir de Clear Soul Force. L.A.Z., E-fave, J-Roc et Ilajide forment à eux quatre un mélange étonnant entre le rap East-coast de Black Moon et le rap West-coast de Souls Of Mischief. Des productions soignées, des flows travaillés font de ce groupe hip-hop le groupe à regarder, à suivre et à aimer. Ce croisement de genres musicaux donne finalement des bijoux comme l'excellent "Get No Better" qui a dépassé les trois millions de vues sur Youtube ou même "Stick 'em". C'est à 20h.

Et puis toujours à Hérouville, le Festival des écritures se poursuit jusqu'à dimanche. Autour du thème les Mots Du Rire "MDR", la bibliothèque et ses partenaires du réseau territoire lecture proposent des rencontres, lectures, spectacles, expositions… Ce mercredi après-midi les enfants sont invités à un jeu baptisé La Biblikiriiii. C'est à partir de 15h.