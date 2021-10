Le conseil général propose une opération So14 demain vendredi. Venez vous faire photographier par un professionnel dans plusieurs endroits du Calvados comme le musée des automates de Falaise.

Rendez-vous demain de 14h à 20h pour se faire photographier gratuitement.



Le festival GRAINE DE MOTS se déroule en ce moment à Bayeux. Des spectacles autour de la Parole à savourer dans toute la ville. Gagnez maintenant vos places pour « Merlot » dimanche à l'Auditorium. Appelez jeudi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.



Jazz Masters !... concert ce jeudi soir au conservatoire de Caen. L'invité est Abraham Burton Héritier direct de Charlie Parker. Abraham Burton est dépositaire de la grande tradition du saxophone jazz. C'est à 20h30, tarif entre 6 et 9€.



Le cirque Francky Zavatta arrive à Caen ! Vendredi, samedi et dimanche il sera installé au champ de foire pour 5 représentations. Un spectacle plein de numéros à couper le souffle, pensé comme un hommage à Achille Zavatta! Remportez vos places pour y assister en appelant jeudi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.

Sortir dans le Calvados : jeudi 13 février Impossible de lire le son.