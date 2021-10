Musique du monde : des violons barbares envahissent le MDU à Mont-Saint-Aignan

Entre transe bulgare et musique dévotionnelle mongole, rythmée par des percussions classiques ou vraiment inventives (telles que saladiers ou bouillotes que Fabien Guyot transcende), Les violons barbares est un groupe résolument atypique basé sur la synergie et l’échange culturel. En résulte des mélopées profondes, touchantes, troublantes, une sorte de danse sacrée primitive qui s’adresse directement aux âmes.

Dandarvaanchig Enkhjargal, d’origine mongole, joue du morin Khuur à tête de cheval accompagné par le bulgare Dimitar Gougov à la gadulka et les paysages défilent au gré des thèmes, qui parfois s’approchent de la complainte. La voix gutturale de Dandarvaanchig transporte comme un chant sacré et grâce à ces trois virtuoses, tout tremble et trésaille, dans un irrésistible tourbillon sans frontière de musique et d’émotions.

Pratique. Mardi 11 février à 20h. MDU à Mont St Aignan. Tarifs 5 à 10€. Tél. 02 32 76 93 01