David Margueritte signe la charte de la Manif pour tous

Le collectif de La Manif Pour Tous, créé lors du débat sur le mariage homosexuel à l'Assemblée Nationale, ne présentera pas de candidat aux élections municipales. Cependant, il propose à ses militants de faire signer une "Charte des maires et des candidats aux élections municipales", qui comprend une dizaine d'engagements sur la politique familiale communale, la politique éducative, la prévention auprès de la jeunesse face aux drogues ou la pornographie, la politique fiscale auprès des familles...

Le mariage gay évoqué

Le texte aborde aussi la question du mariage gay et les propositions de la loi famille, récemment repousée par le gouvernement. On y lit par exemple : "Elu, j’exprimerai mon soutien, lors des élections sénatoriales, et donnerai mon parrainage, lors de l’élection présidentielle, aux candidats qui s’engageront sur le programme législatif suivant : abroger la Loi Mariage et Adoption pour Tous sans rétroactivité (...), refuser (...) l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires ainsi que la GPA...".

David Margueritte, candidat de l'union UMP-Modem-CPNT aux élections municipales à Cherbourg, reconnaît avoir signé cette charte. "Je l'ai signée car elle prône des valeurs sur la famille. Cependant je ne remets pas en cause la loi qui a été votée autorisant le mariage homosexuel, on ne va pas refaire le débat. Je respecterai la loi si je suis élu", indique le candidat.

La Manif pour Tous rendra publique la liste des signataires de cette charte avant le 1er tour des élections municipales, le 23 mars.