[Interview] Cherbourg. Des parkings payants à la Cité de la Mer en 2024 ? "Ce n'est pas à l'ordre du jour"

Alors que l'exploitation de la Cité de la Mer à Cherbourg est passée entre les mains du groupe privé Edeis depuis le 1er janvier 2024, David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, a rappelé que "la politique tarifaire de la Cité de la Mer" restait sous le contrôle de la communauté d'agglomération.

"On ne peut pas s'interdire plusieurs pistes"

Des rumeurs avaient circulé sur la mise en place d'un tarif pour le parking aux abords du musée. C'était d'ailleurs une possibilité dans l'offre du groupe. David Margueritte a calmé le jeu et précisé que "ce n'est pas à l'ordre du jour de 2024". Une réflexion sera toutefois menée sur la bonne utilisation des parkings, qui doit prendre en compte les conflits d'usage extérieurs comme les camping-cars. Une question qui doit se régler pour ainsi continuer à accueillir encore plus de touristes. "On ne peut pas s'interdire plusieurs pistes."

Le nouveau projet d'Edeis pour les prochaines années à la Cité de la Mer a été présenté mercredi 24 janvier, en présence du nouveau directeur Alexandre Lanoë.