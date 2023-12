Cherbourg. Edeis va gérer dès 2024 la Cité de la Mer pour les sept prochaines années

Edeis s'est empressé d'annoncer la nouvelle juste après la réunion de conseil de l'Agglo du Cotentin, jeudi 7 décembre, dans la soirée. Ce groupe privé spécialisé dans la gestion d'infrastructures a été choisi par une majorité d'élus pour gérer la Cité de la Mer, jusqu'ici aux mains du service public : la Société d'économie mixte (SEM), propriété de la communauté d'agglomération, de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et d'autres partenaires.

Nouvelle gestion dès le 1er janvier 2024

Cette nouvelle gestion prendra effet dès le 1er janvier 2024. "Edeis s'attachera à préserver l'ADN de la Cité de la Mer construit ces dernières années à travers Générations Océan, le travail avec la communauté scientifique, la préservation des compétences, ainsi que l'accès à ces connaissances pour tous les publics et surtout les scolaires, précise le groupe. Edeis, fort de ces communautés, veut lui permettre de franchir une nouvelle étape plus que jamais tournée vers les enjeux actuels et à venir de l'océan."

Qui est exactement Edeis ?

Edeis gère les Arènes de Nîmes ou encore la Maison Carrée et le Théâtre d'Orange. C'est aussi un acteur majeur dans l'ingénierie et la gestion d'infrastructures (16 aéroports, trois ports, deux trains touristiques, cinq monuments historiques dont trois classés au patrimoine mondial de L'UNESCO). Le groupe emploie 900 collaborateurs répartis entre l'ingénierie des infrastructures (13 agences) et les concessions (24 sites).