Cherbourg. La "notoriété nationale" de la Cité de la Mer doit désormais "dépasser les frontières"

Le passage de relais à la tête de la Cité de la Mer à Cherbourg a eu lieu mardi 19 septembre, dans la matinée. Frédéric Moncany de Saint-Aignan, personnalité phare du monde maritime avec ses postes de président depuis 2015 du cluster maritime français et de l'Ecole nationale supérieure maritime, a pris les commandes de ce musée. "Un hasard d'opportunité", explique le nouveau chef de ce vaisseau amiral installé à Montivilliers près du Havre. Il succède ainsi au président fondateur Bernard Cauvin.

Frédéric Moncany de Saint-Aignan 1 Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Cherbourg. Bernard Cauvin quitte la présidence de la Cité de la mer

Frédéric Moncany de Saint-Aignan a visité la Cité de la Mer à quatre reprises : la première fois en famille, les deux suivantes à l'occasion de rencontres et de conférences, et la dernière lors de l'embarquement sur le Queen Mary 2 à Cherbourg.

Ce musée doit être connu mondialement

David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, a eu la charge avec ses équipes de trouver ce nouveau président. "Il fallait poursuivre et accélérer le développement de la Cité de la Mer, ne pas se reposer sur ses lauriers. Ce musée à une notoriété nationale qui doit dépasser les frontières, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix à l'unanimité de Frédéric Moncany, c'est à la fois un Normand, un marin et il dispose d'un réseau national et international."

David Margueritte Impossible de lire le son.

"Soyons fous, visons les étoiles !"

Le nouveau président de la Cité de la Mer veut rester prudent sur ses ambitions : "Je suis un marin de la marine marchande, les marins sont réputés pour être des taiseux, on regarde, on écoute, on analyse, on réfléchit et après on décide." L'idée d'une conférence des Nations unies par exemple est évoquée pour faire connaître le Monument préféré des Français de 2022 dans le monde entier : "Soyons fous, visons les étoiles, et donc oui faire venir une grande conférence sur la mer, sur les océans avec des chefs d'Etat du monde entier, c'est une idée qui peut être développée." Il rappelle toutefois sa mission : "Présider le conseil d'administration et faire ce qu'ensemble on décidera."

Frédéric Moncany de Saint-Aignan 2 Impossible de lire le son.