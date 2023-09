Cherbourg. Qui est le nouveau président de la Cité de la Mer ?

Frédéric Moncany de Saint-Aignan a été élu, mardi 19 septembre, nouveau président de la Cité de la Mer à Cherbourg. Cette personnalité phare du monde maritime français succède à Bernard Cauvin qui était à la tête de musée maritime depuis sa création.

• Lire aussi. Le Havre. La vie maritime de Frédéric Moncany de Saint-Aignan

Cité de la Mer : un nouveau chapitre de son histoire

Après plus de 20 années de développement ambitieux qui ont permis d'ériger le site comme le phare touristique et culturel du Cotentin, la Cité de la Mer entame donc un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée de Frédéric Moncany de Saint-Aignan. Cet habitant de Montivilliers près du Havre est à la tête depuis 2015 du cluster maritime français, structure qui rassemble tous les acteurs de l'écosystème maritime, de l'industrie aux services et activités maritimes de toute nature. Son mandat s'achèvera à la fin de l'année 2023.

• Lire aussi. [Infographie]. La Cité de la Mer de Cherbourg change de dimension

Un sacré réseau international

La Cité de la Mer de Cherbourg est en train de changer de dimension avec désormais sa renommée nationale. Frédéric Moncany de Saint-Aignan veut travailler dans la "continuité" de Bernard Cauvin. "Le bilan de ses vingt dernières années est un incroyable succès", explique-t-il. "Il s'agit de poursuivre cette dynamique très positive, de manière réaliste, de conforter et de diversifier le positionnement de La Cité de la Mer pour toujours répondre aux aspirations nouvelles et aux regards de la société." Pour cela, il compte mettre à profit ses réseaux maritimes nationaux, européens, et un peu au-delà, au service du développement de la Cité de la Mer.