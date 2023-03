Le Havre. La vie maritime de Frédéric Moncany de Saint-Aignan

"Le bac en poche à 17 ans, je décide de me présenter à l'École de la Marine marchande. La plus proche est au Havre. J'arrive dans cette ville sans a priori." Cette dernière précision est importante : Frédéric Moncany de Saint-Aignan est né en 1959 à Rouen, mais la rivalité entre les deux communes seinomarines ne passera pas par lui. Il s'accommode très bien de la cité Océane. "En tant qu'étudiant, on y passe de bons moments." En 1976, l'Hydro - devenue ENSM - est encore perchée sur le Cap de la Hève, isolée du reste du Havre. "Bizarrement, je n'ai pas ce souvenir, tempère-t-il. Je n'avais pas de voiture et j'étais interne. Mais on trouvait toujours des gens pour nous emmener dans le centre et nous ramener."

La passion maritime de Frédéric Moncany de Saint-Aignan est une affaire de famille. "J'ai un oncle qui était officier de la marine marchande. Je le suivais sur ses escales. C'était un moment toujours magique, pour l'ado que j'étais, de monter sur les cargos, de voir travailler tous ces gens qui viennent de pays lointains. Et dans le port de Rouen, avec mon grand-père, on regardait les bateaux accoster."

À l'Hydro, Frédéric Moncany de Saint-Aignan vit son rêve. "J'embarque rapidement sur les navires de la Compagnie générale transatlantique (future CMA-CGM). Je garde un souvenir extraordinaire des voyages en Amérique du Sud ou aux Indes." Lorsqu'il se marie et que son foyer s'agrandit, le marin se tourne vers le pilotage. Il est affecté à la Seine Aval (secteur allant de la rade du Havre à Caudebec). "Je débarque alors avec famille, armes et bagages, en 1991, à Montivilliers, où j'habite toujours aujourd'hui."

Adapter la formation maritime

aux défis du futur

Frédéric Moncany de Saint-Aignan prend la tête de sa station de pilotage en 1999, puis celle de la Fédération française des pilotes maritimes dix ans plus tard. En 2014, il devient président du Cluster maritime français (480 structures adhérentes). "Au conseil d'administration de l'ENSM depuis 2010, on me demande de prendre la présidence en 2019 et j'ai accepté." Pour l'ex-élève officier, "la boucle est bouclée. Il y a de la fierté et de la reconnaissance. Car si je suis ce que je suis aujourd'hui professionnellement, je le dois intégralement à l'Hydro". Le Montivillion est aussi résolument tourné vers le futur. "Il y a une envie de transmettre. Dans ce monde qui évolue, avec la décarbonation du transport maritime, les navires autonomes, la féminisation du métier, j'ai la possibilité d'apporter ma pierre à l'édifice du service public de la marine française et d'influer sur l'avenir de la formation maritime."