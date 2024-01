Cité de la Mer à Cherbourg. Changement de directeur, nouvelles attractions, travaux : le nouveau projet

Un nouveau départ ! La Cité de la Mer à Cherbourg va relever de nouveaux défis avec le groupe Edeis, nouveau délégataire de service public depuis le 1er janvier. Parmi les premières mesures prises, les tarifs d'entrée n'augmenteront pas cette année et il n'est pas prévu de faire payer le parking du musée maritime en 2024. Plus de 15 millions d'euros seront investis par la communauté d'agglomération du Cotentin et cinq millions d'euros par le groupe privé, entre autres, sur les sept prochaines années. Tous veulent travailler dans la "continuité" de ce qui se fait depuis 20 ans, avec des nouveautés au programme.

Un nouveau directeur

Alexandre Lanoë, qui était depuis juillet 2022 chargé de développement chez Edeis pour les appels d'offres et les concessions à vocation culturelle, a évolué dans le groupe en devenant depuis le 1er janvier 2024 le nouveau directeur de la Cité de la Mer. Dans le cadre de l'appel d'offres de l'Agglo du Cotentin pour le renouvellement de l'exploitation du Monument préféré des Français 2022, l'ancien adjoint aux sports de la mairie de Laval de 2014-2020, entre autres, avait en charge de porter le nouveau projet de la Cité de la Mer.

• Lire aussi. Qui est Alexandre Lanoë, le nouveau directeur de la Cité de la Mer ?

Alexandre Lanoë Impossible de lire le son.

Quant à la présidence, aucun changement n'est à signaler : Frédéric Moncany de Saint-Aignan reste à la barre. Des comités de suivi et stratégique ont été lancés pour continuer de faire "rayonner" ce musée à l'échelle nationale et même internationale.

Alexandre Lanoë, vice-présidente en charge de la mer, du nautisme et du rayonnement du Cotentin, Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président de la Cité de la Mer, et David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin.

La refonte du "Pôle sous-marin"

Au printemps 2024, les travaux de refonte du "Pôle sous-marin" devraient être terminés. Les espaces revisités permettront de comprendre et d'entendre l'environnement sonore sous-marin grâce à de nouveaux dispositifs pédagogiques qui leur permettront même de se mettre à la place d'une oreille d'or.

De nouvelles attractions d'ici 2025 puis 2027

Dans l'ancien hall des trains, la Cité de la Mer proposera en 2025 une expérience immersive en casque de réalité virtuelle afin de revivre l'histoire de la ville, de la gare transatlantique et du musée. Autre proposition, l'arrivée d'un support de visite numérique : on l'appelle le compagnon de visite. L'objectif aussi sera d'augmenter le nombre de visites guidées.

Alexandre Lanoë Impossible de lire le son.

D'ici 2025-2026, la salle des bagages sera réaménagée à hauteur de 3,5 millions d'euros avec au menu des parcours de vie partis à la conquête et à la découverte du nouveau monde. A l'horizon 2027, une nouvelle attraction dite "Parcours aventure" d'un investissement de "huit millions d'euros" selon David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, permettra aux visiteurs de parcourir plusieurs environnements océaniques. Mais l'attraction reste encore tenue secrète.

David Margueritte Impossible de lire le son.

La rénovation du grand aquarium est également prévue d'ici 2027. Cinq millions seront aussi consacrés à l'entretien et à la préservation du patrimoine. Faire connaître la Cité de la Mer, c'est aussi hors les murs avec la mise en place par exemple d'un camion pédagogique qui se déplace sur le territoire.

• Lire aussi. Cherbourg. La "notoriété nationale" de la Cité de la Mer doit désormais "dépasser les frontières"

"La Cité de la Mer continuera à rayonner"

David Margueritte a rappelé que la Cité de la Mer reste et restera "le vaisseau amiral touristique du territoire". Plus de 300 000 visiteurs ont été enregistrés l'an dernier. Les événements organisés au sein du musée seront aussi renouvelés avec même des nouveautés.