Cherbourg. Cité de la Mer : le président reste, un nouveau directeur nommé

La Cité de la Mer à Cherbourg est gérée depuis le lundi 1er janvier 2024, par Edeis, un groupe privé spécialisé dans la gestion d'infrastructures. La présidence de la nouvelle société de gestion du monument préféré des Français reste entre les mains de Frédéric Moncany de Saint-Aignan.

Qui est Alexandre Lanoë ?

Un nouveau directeur a aussi été nommé à la place de l'ancien chef Michel Rouger qui a quitté ses fonctions au 31 décembre 2023. Il s'agit d'Alexandre Lanoë, a annoncé vendredi 19 janvier la communauté d'agglomération du Cotentin. Cet ancien élève de Sciences Po et ex-adjoint aux sports de la mairie de Laval, de 2014-2020, fut également conseiller départemental de Mayenne pendant six ans. Il a également assuré la présidence de l'hippodrome de Laval et de l'office culturel du département Mayenne Culture.