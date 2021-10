50129. Municipales : meeting du Front de Gauche à Cherbourg

"La gauche debout" : c'est le nom du projet porté par les listes à l'initative du Front de Gauche dans le nord-Cotentin. Il sera détaillé et présenté aux habitants le 21 février, lors d'un meeting à la salle des fêtes de Cherbourg.

Aux côtés du candidat de Cherbourg, Ralph Lejamtel, d'Equeurdreville, Richard Delestre, et de Tourlaville, Bertrand Hulin, des personnalités régionales et nationales. On retrouvera Nicolas Béniès, candidat Front de gauche aux élections européennes de 2009 sur la circonscription Nord-Ouest, mais aussi Eliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat et sénatrice de Seine-Saint-Denis. Enfin, le secrétaire général du Parti de Gauche et conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon, Eric Cocquerel, sera à Cherbourg le 21 février.

Pratique : meeting le 21 février, à 18h30, salle des fêtes de Cherbourg, place centrale.